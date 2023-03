Una situación atípica es la que se vive en Real Madrid porque varios de sus jugadores culminan contrato en el mes de junio de la presente temporada. Con un tema pendiente de renovación, los ‘merengues’ han optado por mantener negociaciones con algunas variaciones. Referentes del club como Luka Modric, Toni Kroos y Karim Benzema deberán de decidir su futuro lo más pronto posible.

En total son siete los jugadores que no definen su continuidad con el club. La partida más clara parece ser la de Mariano Díaz, quien no ha mostrado mejorías en su juego y no hay intención por seguir contando con él. Los ‘merengues’ solo esperarían que el vínculo llegue a su fin.

Por otro lado, están los delicados que son los de Modric, Kroos y Benzema. Los tres leyendas vivas del club y que, dada su edad (37, 33 y 35 años respectivamente) deben ser tratados como tal. En el caso del alemán, parece que es él quien tiene la decisión que tomar pues existe la posibilidad de que se termine retirando.

Los casos de Modric y Benzema se muestran distintos, aunque no extenderán por más de un año, según la política del club. Es así como los ‘blancos’ definen su plazo de espera con la obligación de escuchar lo que buscan los referentes. Las próximas semanas serán claves ya que también planificarán la próxima temporada.





Las grandes incógnitas

Las situaciones de Nacho, Asensio y Ceballos son una duda constante. Los tres han sido recurrentes en la temporada, aunque no llegan a tener el status de titular y una oferta de renovación es lo que aún no convence a la directiva. Sin embargo, los jugadores saben que su relevancia sería mayor en cualquier otro equipo.

Así las cosas, el calendario no deja de seguir contando las fechas y ya solo restan tres meses y 26 días para que todos estos contratos expiren (30 de junio). El Madrid escuchará primero y ofertará después con la condición que mejor venga al club y en el plazo que sea favorable.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.