Los últimos meses han sido tumultuosos para Ángel Di María, especialmente después de confirmarse que el Benfica será su último club en Europa. Las propuestas para el “Fideo” no escasearon. Inicialmente, el jugador argentino consideró la idea de regresar a sus raíces en Rosario Central, el club que lo vio nacer como futbolista profesional. Sin embargo, amenazas dirigidas hacia él y su familia desde Argentina lo hicieron retroceder. Posteriormente, surgió una oportunidad que quizás siempre había estado en su mente: la posibilidad de jugar junto a Messi a nivel de clubes. Inter Miami, al enterarse de la indecisión de Di María sobre su próximo destino, exploró la posibilidad de llevarlo a la MLS. Ahora, desde Portugal, aseguran que el atacante de 36 años tiene un plan perfecto para cerrar su destacada carrera futbolística: jugar seis meses con los Canallas’ y luego unirse el equipo de Lionel en Estados Unidos.

Según el medio deportivo A Bola, el actual jugador del Benfica tiene en mente hacer dos paradas antes de poner fin a su destacada carrera futbolística, en la que logró innumerables premios y títulos a nivel de clubes, además de una Copa América y una Copa del Mundo con su selección. Aunque varios equipos mostaron interés en ficharlo, la idea del ‘Flaco’ parece ir más por el lado sentimental.





Esta maravillosa ‘jugada’ que tomaría el ‘Fideo’ Di María fue motivada por su anhelo de regresar a sus orígenes y cumplir una promesa hecha a su padre. A pesar de las amenazas de seguridad en el pasado, el exjugador del Real Madrid, Manchester United, entre otros, recibió garantías por parte de las autoridades argentinas y aceptó el desafío de volver a jugar en su país, con el propósito de seguir cosechando éxitos como agradecimiento al club que lo vio nacer.

De acuerdo con el diario portugués, la familia de Di María se mudará a Miami por razones de seguridad, mientras que él vivirá en Buenos Aires. Este ajuste representa una opción diferente a su idea inicial de concluir su carrera en su lugar de origen después de jugar una temporada con el Benfica (que termina el 30 de junio). Aunque inicialmente consideraba un contrato más extenso, Di María ahora está dispuesto a hacer un impacto importante, incluso si es solo por seis meses.

De esta manera, Angelito no concluirá su carrera en el ‘Canalla’, sino que a partir de enero de 2025 se unirá a ‘Las Garzas’. En la temporada 2023/2024, Inter Miami superó el límite salarial establecido por los reglamentos y no pudo ficharlo, a pesar de ser ese el deseo expresado por el entrenador argentino Tata Martino. En este nuevo equipo, Di María compartirá vestuario con otros destacados jugadores como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.





¿Por qué sería ‘mejor’ para Di María ir a la MLS?

Pese a que los resultados no han sido del todo malos, Inter Miami busca consolidarse como un club de élite. Por ello, con Messi a la cabeza, aspiran a convertirse en el equipo más temido en Estados Unidos. Aunque cuentan con jugadores que han militado en clubes de élite como Suárez, Alba, Busquets, entre otros, aún enfrentan dificultades tanto en defensa como en el ataque. En este sentido, la velocidad y la experiencia de Di María, quien sabe cómo jugar junto a Messi, serían aspectos cruciales para que el equipo ‘Rosa’ lo tenga entre sus filas.

Aunque Di María recibió el respaldo de las autoridades de su país frente a las amenazas que recibió él y su familia, no hay garantía de que esto no vuelvan a ocurrir amenazas, especialmente considerando la situación actual en Rosario. Por ello, si las ‘Garzas’ quieren tenerlo en su equipo, la presencia de Messi en estas negociaciones es fundamental. No solo comparten una larga amistad y una historia conjunta, sino que el ‘10′ le proporciona los por menores de como es la seguridad y tranquilidad que vive junto a su familia en Estados Unidos.

Además, Di María, quien busca una vida más tranquila y alejada de las miradas del resto, podría encontrar en Estados Unidos un estilo de vida diferente al de Argentina, dado que el país no tiene la misma pasión por el fútbol que en Rosario. Por tanto, sería tentador para él iniciar este nuevo ciclo en Inter Miami. En este contexto, la participación de Messi es crucial para el éxito de las negociaciones y para convencer a Di María de unirse al equipo.

Ángel Di María termina su contrato con el Benfica el 30 de junio y queda libre para fichar por otro club. (Foto: Agencias).





¿Qué amenazas recibió Ángel Di María desde Argentina?

Los agentes del orden de Santa Fe están investigando un pedazo de nylon negro con la inscripción “Familia Di María” que fue lanzado desde un automóvil ocupado por tres individuos a las 2:30 de la madrugada frente al country Funes Hills Miraflores, en la zona de Funes, donde Di María suele alojarse cuando visita Argentina. Los conocidos del futbolista entregaron la prueba a la seguridad del lugar y avisaron a la policía.

Los investigadores están examinando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona en busca de pistas, luego de que fuentes del caso consignadas por Clarín confirmaran el mensaje con una amenaza directa dirigida al futbolista del Benfica de Portugal. El deportsta actualmente se encuentra en la gira de la Selección Argentina por Estados Unidos, que este martes jugará contra Costa Rica en Los Angeles.

“Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro (gobernador de Santa Fe) te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, se lee en el mensaje dirigido directamente al padre de Ángel Di María. Por el momento, el futbolista, quien fue titular en la victoria por 3-0 contra El Salvador, no ha comentado nada sobre el asunto.

Investigan una amenaza contra Ángel Di María en Rosario Central. (Foto: AFP)





