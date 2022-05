El Real Madrid afrontará este sábado la final de la Champions League frente al Liverpool, pero toda esta semana en Valdebebas, de lo casi único que se ha hablado es del ‘no’ de Kylian Mbappé. Prácticamente todo el plantel ha sido consultado sobre la decisión del francés de seguir en el PSG, y aunque casi todos han contestado siguiendo un mismo discurso, Rodrygo Goes se ha salido un poco del ‘libreto’.

El brasileño, agradecido a Carlo Ancelotti por los consejos que han impulsado su crecimiento, pasa página del ‘caso Mbappé’, asegurando que el francés no se ha reído del Real Madrid, pero centrado en una final en la que advierte del potencial ofensivo del ataque del Liverpool, especialmente de ‘Mo’ Salah.

La prensa señaló en su momento que Rodrygo iba a ser el ‘sacrificado’ en el esquema con Mbappé en el campo, aunque el atacante brasileño reveló que no pensaba en eso.

“Tengo una final de Champions por jugar y solo pensaba en esto, no en Mbappé que es una cosa que el club tenía que resolver. Ya no está aquí, sabemos que no viene y no podemos hablar de él. Es un grandísimo jugador pero no debemos hablar de él”, dijo el exjugador del Santos.

Al ser preguntado sobre si cree que Mbappé se ha reído del Real Madrid al aceptar seguir en el PSG, Rodrygo no dudó en contestar y ‘mojarse’ al revelar lo que sabía de la operación.

“Creo que no, pero no puedo hablar de algo sin saber lo que pasó. Lo único que se es que un día iba a venir y al siguiente no, pero no sé por qué no quiso venir, solo que es jugador del PSG y que nosotros tenemos que estar enfocados en lo que tenemos”, señaló.

El brasileño ha marcado cinco goles en esta edición de la Champions, siendo los dos últimos en dos minutos frente al Manchester City, tal vez los más importantes en su carrera, pues dejaron al Madrid, precisamente, instalado en la final de París.





