Premio a la paciencia: Sergio Ramos ilusionado con la goleada del Real Madrid en su debut por LaLiga

Ilusionado, pero con los pies sobre la tierra. Sergio Ramos , capitán del Real Madrid , aseguró este sábado tras conquistar el primer triunfo en LaLiga Santander en Balaídos ante el Celta de Vigo (1-3), que esta temporada empiezan "de cero" y con "muchas energía e ilusión" para aspirar a todos los títulos que disputen esta temporada. El capitán del cuadro 'blanco' fue una pieza indispensable para que los suyos mantuvieran el cero hasta los últimos cinco minutos del choque de hoy.



"Hay que borrar y pasar página, no nos podemos quedar lamentándonos por lo de la temporada pasada y celebrando lo de hace dos. Esto empieza de cero, es verdad que ciertas situaciones te hacen estar con moral diferente, pero hemos empezado de cero con mucha energía e ilusión para aspirar a las tres competiciones", dijo el español a Movistar LaLiga.



Ramos hizo análisis del triunfo en Vigo que cambia el aire pesimista que palpaban tras una mala pretemporada. "Es una muy buena manera de empezar la competición con una victoria fuera de casa después de tantas especulaciones y opiniones de las que vivimos al margen. Hemos hecho una buena preparación física en pretemporada y se ha visto un buen Real Madrid, físicamente muy bien y el resultado es justo".



El capitán destacó lo importante que es iniciar la temporada ganando para ganar moral. "Los resultado lo cambian todo. El fútbol son resultados y títulos que es con lo que se queda la gente. El estado de ánimo depende de eso y vamos a intentar hacer todo lo posible por conseguir éxitos. Hay que olvidar el pasado y buscar éxitos. Tenemos muchas ganas y queremos tener equilibrio constante para lograr el máximo número de triunfos posibles".



Obtener una ventaja de tres puntos con el Barcelona en la primera jornada no significa nada para Ramos. "Es un detalle pero es muy pronto. Nosotros no miramos a nadie, nos centramos en nuestro equipo, en sumar de tres en tres. Este es el camino, hay que trabajar porque queda muchísimo", sentenció. El Real Madrid enfrentará al Valladolid el próximo sábado por la jornada 2.

