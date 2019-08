Colorín colorado, la novela ha terminado: Zidane confirmó que Bale se quedará en el Madrid todo el 2019-20

Zinedine Zidane , entrenador del Real Madrid , confirmó este sábado tras la victoria de su equipo ante el Celta de Vigo (1-3), que el atacante galés Gareth Bale se quedará en la plantilla esta temporada.



"Antes del partido lo hablamos dos o tres veces para decir que se va a quedar. Con el partido que ha hecho Gareth, ahora hay que pensar solo en la temporada. Él y todos creo que ahora están pensando en jugar y en quedarse", declaró en rueda de prensa.



Cuestionado por si su titularidad vino motivada por la lesión del belga Hazard, Zidane respondió que "su lesión es mala suerte para nosotros porque me hubiera gustado tenerlo. No hemos podido y hemos metido a otro jugador, empezaron Vini (Vinicius) y Gareth con Karim (Benzema)".



El entrenador francés destacó el partido "completo" que hicieron los suyos durante los noventa minutos, y no escondió la importancia de arrancar el curso ganando en un estadio "en el que pocos equipos van a ganar".



"Estoy satisfecho después de la pretemporada complicada que hemos tenido a nivel de resultados. La competición era lo que importaba, empezar de esta forma LaLiga es muy bueno", reiteró Zidane, quien achacó al "ruido de fuera" las dudas sobre el rendimiento del equipo.



"Nosotros estamos aquí con lo mismo. Nos vamos a apañar con los jugadores que tenemos", respondió cuando se le preguntó por la posibilidad de fichar a otro centrocampista.



Fuente: EFE

