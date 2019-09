De cuatro a doce partidos: la posible sanción a Sergio Ramos si se confirma que insultó al linier del derbi

► Leo Messi le pide un crack más al Barça y propone dos nombres... ¿qué fichaje conviene más?



Diego Simeone denunció que Sergio Ramos insultó gravemente al linier del derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Según el entrenador argentino, el capitán blanco le dijo "la puta que te parió" a uno de los asistentes tras un cobro en contra de los suyos y aunque en el acta arbitral no figura ningún agravió del defensor, este no se libraría de una sanción entre cuatro a doce partidos.



Según el diario 'AS', el Atlético de Madrid tiene la potestad de denunciar a Sergio Ramos por las palabras que pronunció en el Wanda Metropolitano. De esa forma, Competición actuaría de oficio y al exjugador del Sevilla le caería un castigo acorde al reglamento del fútbol español.

“Insultar, ofender o dirigirse en términos o actitudes injuriosas al árbitro principal, asistentes, cuarto árbitro...salvo que constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos”, explica el artículo 94 del Código Disciplinario de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol).

Siempre según 'AS', en el mejor de los escenarios, Ramos será sancionado por solo dos partidos. Esto a razón de que el órgano disciplinario federativo lo considera como una actitud de menosprecio o desconsideración.



En el tema netamente futbolístico, Real Madrid empató 0-0 de visita y sigue líder de LaLiga Santander con 15 puntos. Los blancos llegan con la moral a tope a la segunda fecha de la Champions League, en la que enfrentarán a Brujas este martes a las 11:55 de la mañana (hora peruana).

