Toperoles de fierro y afilados: al descubierto los chimpunes del 'Pollo' Briseño que lesionaron a Gio

Giovani dos Santos no pudo terminar el Clásico Nacional entre América y Chivas por culpa de una lesión que le produjo A ntonio Briceño. El popular 'Pollo' cometió una entrada de cárcel que dejó expuesto el tejido ósea del exjugador del FC Barcelona y Tottenham.



Según ha podido comprobar el sitio mexicano Analistas, el momento en que el 'Pollo' Briceño perforó la pierna derecha de Dos Santos, llevaba nada menos que chimpunes o botas con grandes toperoles de metal y con las puntas afiladas.



A pesar de que sus calzados podrían lesionar a cualquier futbolista en el Clásico Nacional, el jugador de Chivas no recibió advertencia de ningún tipo. Quizá el uso de otros chimpunes pudo evitar la grave herida que Gio sufrió en el Azteca.

Los chimpunes del 'Pollo' Briceño. Los chimpunes del 'Pollo' Briceño.

Afortunadamente no fue tan grave

"Tras someter a Giovani dos Santos a una primer evaluación médica, el jugador presenta una herida en el cuádriceps del muslo derecho", publicó el América de México en redes sociales. La noticia tranquilizó a los miles de hinchas que rezaban por la salud del exjugador del FC Barcelona.



"Está siendo intervenido quirúrgicamente y se estima una recuperación de 6 semanas", agregó el club dirigido por Miguel Herrera.



DT de Chivas defendió al 'Pollo'



"Briseño se siente muy mal, es un jugador de mucha determinación y sé que se encuentra apenado, aunque no he podido hablar con él y sí me preocupa que vayan a castigarlo con muchos partidos", dijo el entrenador de Chivas en conferencia de prensa.

