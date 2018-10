Real Madrid reza porque no haya un lesionado de su plantilla. La situación del plantel de Julen Lopetegui no es la mejor en la temporada, por lo que se desea que todos lleguen en óptimas condiciones tras este parón de la Liga de Naciones y amistosos FIFA. En ese sentido, el parte médico observa a detalle la evolución física de cada uno de los futbolistas que fue a jugar para sus selecciones, y el primero en verse es nada menos que Raphael Varane.



El zaguero central tuvo que ser sustituido en el mediotiempo en el partido entre Francia con Islandia, por lo que el parte del Real Madrid preguntó a los médicos galos sobre el estado de sus futbolistas. El reporte fue que Varane solo se encontraba sentido de los abductores, por lo que sí podría ser considerado por Didier Deschamps para el partido ante Alemania.



¿La respuesta del Madrid? Que no. La institución madridista le ha pedido a Francia que no juegue ese partido de la Liga de Naciones, pese a que es un partido clave para los galos en pro de conseguir el primer lugar en el Grupo 1 del presente torneo de la UEFA.



¿Llegará a jugar Varane? Todo está en manos de Francia, en una situación en donde el Real Madrid siempre trata de entrometerse para que sus jugadores no jueguen. Tan solo recordemos los casos de James Rodríguez cuando era madridista y se le pedía a Colombia que no viaje para disputar las Eliminatorias. Siempre será así en estos casos.