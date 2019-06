No es no: la tajante respuesta de Zidane a James Rodríguez por su último intento de quedarse en el Madrid

Aún guardaba alguna mínima esperanza de quedarse en el Real Madrid , algo que ha venido buscando desde el primer día que se fue cedido al Bayern Munich. Pero con Zinedine Zidane en el banquillo, la misión para James Rodríguez parece imposible. El colombiano hizo un último intento, pero el francés fue tajante en su respuesta.

De acuerdo a información del portal madridista 'Defensa Central', James le pidió a su agente Jorge Mendes que intercediera por él e intente hacer cambiar de opinión a Zidane para que éste pueda darle una segunda oportunidad. Además, el representante puso otra carta sobre la mesa: el mediocampista colombiano ya contaba con la nacionalidad española, es decir, que no habría ningún problema por el asunto de los extracomunitarios.



Sin embargo, cuando Zidane toma un decisión es prácticamente imposible que cambie de opinión, y sin dudarlo le respondió a Mendes lo siguiente: "No entra en mis planes, puedes venderlo".



Una respuesta tan clara como contundente y que ha acabado con la última esperanza que albergaba James Rodríguez de quedarse en el Bernabéu, y ahora tendrá que 'resignarse' a marcharse al Napoli.

A Italia con Ancelotti

"James es un deseo de Ancelotti. No sé cuánto pueda encajar en nuestro estilo de juego, pero está claro que las capacidades de un jugador como él no están en duda", afirmó el propio presidente del cuadro napolitano De Laurentiis en entrevista a 'Radio Kiss Kiss'.



"Si Ancelotti me lo pide, pese a que sea muy costoso, iremos adelante", prosiguió el máximo mandatario del Napoli.



Ancelotti, que ya trabajó con James en el curso 2014-2015 en el Real Madrid, estaría encantado de contar con el colombiano en su plantilla y, según unas informaciones difundidas por los medios italianos, el Nápoles plantea al Real Madrid una cesión con opción de compra a título definitivo.

