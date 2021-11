Toni Kroos es uno de los mejores volantes del mundo. Lo demuestra cada fin de semana con la camiseta del Real Madrid, club donde ya se ha convertido en leyenda gracias a su importancia en el campo. Sus cualidades son innegables, algo que se le puede atribuir a la disciplina que ha tenido desde los inicios de su carrera. Según ha revelado a ‘Real Madrid Conecta’, el crack alemán ha sacrificado a los amigos por los entrenamientos. Nunca fue fácil para el teutón, pero todo le ha valido para convertirse en uno de los más destacados del fútbol actual.

“Lo importante es entrenar y entrenar cada día. Es también importante tomar buenas decisiones. Para llegar a un nivel profesional a veces tienes que decir no a los amigos y entrenar. No es fácil. Yo lo he vivido. Sólo hay un camino para llegar al fútbol profesional y por eso quiero ayudar a la gente”, dijo el volante alemán.

“La clave es una palabra: entrenar. No puedo decir nada más. En el fútbol profesional cada jugador puede hacerlo, pero lo importante es hacerlo perfecto y para eso tienes que entrenar. También hay que hacerlo perfecto en la situación necesaria: en los partidos, con presión. No puedo decir mucho más que entrenar porque es una técnica y la técnica se puede entrenar”, agregó.

Por otro lado, Toni Kroos se ha referido a la recuperación total de su lesión, la misma que le impidió ayudar al equipo desde inicios de temporada. El otrora jugador del Bayern Munich cree que los éxitos llegarán.

“En este club siempre se quiere ganar y lo sé desde que llegué hace siete años. Quiero hacer una buena temporada y sin lesiones, por lo menos a partir de ahora. Si todo esto pasa, me siento bien y veo cómo trabaja el equipo, estoy tranquilo porque los éxitos van a llegar. Si disfrutamos todos juntos no tengo dudas de que vamos a conseguir buenas cosas”, comentó el alemán.

Cabe recordar que Toni Kroos llegó al Real Madrid a mediados de 2014 tras una destacable campaña en el Mundial de 2014. Antes cumplió un buen papel con la casaquilla del Bayern Munich.





