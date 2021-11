El Barcelona anunció el último viernes el regreso a partir de enero y hasta final de temporada del lateral derecho brasileño Dani Alves, de 38 años y excompañero en las filas azulgranas de Xavi Hernández, el nuevo entrenador del equipo. El otrora jugador del Sevilla, Juventus, PSG y Sao Paulo solo es el primero de los refuerzos que el de Terrasa ha pedido a la dirección deportiva. De acuerdo a medios ingleses, el técnico español ahora va por el fichaje de Thiago Alcántara, el mediocampista del Liverpool que empezó su carrera en las filas del cuadro de la Ciudad Condal.

De acuerdo a información de SKY Sports y Liverpool Echo, Xavi Hernández está muy interesado en el regreso al FC Barcelona del volante de 30 años. Sabe que no es titular indiscutible con Jürgen Klopp y lo quiere para repotenciar el centro del campo azulgrana para mediados de 2022.

A pesar de tener una buena nómina de volantes con Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Nico o Gavi entre otros, como de Dani Alves, Xavi quiere la experiencia de Thiago Alcántara. El internacional con España fue formado en La Masía, por lo que conoce de sobra lo que es el ADN azulgrana.

Por más grandes que sean las intenciones de Xavi por fichar a Thiago, el Liverpool no se la pondrá tan fácil. El también exvolante del Bayern no es pieza inamovible para su entrenador, pero a este no le gustaría perder un gran elemento de recambio en su plantilla.

Si se trata de negociar, el cuadro de la Premier League pediría por Thiago Alcántara al menos los 25 millones de euros en los que se encuentra valorizado, de acuerdo a información de Transfermarkt, portal especializado en tasaciones de futbolistas.

Cabe recordar que Thiago se fue del Barcelona en el verano de 2013 luego de no gozar de muchas oportunidades en el primer equipo. Jugó en el Bayern Munich hasta 2020 y luego firmó por el Liverpool, equipo donde ha perdido protagonismo.

Thiago Alcántara tiene contrato con Liverpool hasta mediados del 2024. (Foto: AFP)





