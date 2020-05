La final de la Supercopa de España dejó una escena que no solo ya forma parte de la historia del fútbol español, también del mundo. Minuto 115 de la prórroga y el Real y Atlético de Madrid igualaban a cero, cuando Álvaro Morata se escapó solo con dirección al mano a mano. Sin embargo, y tras 15 metros de persecución, Federico Valverde trabó al delantero ‘colchonero’ cerca del borde del área. Roja para el uruguayo y el partido se fue a penales, donde los ‘blancos’ ganaron 4 a 1.

De lo único que se habló desde esa final en adelante fue de la acción del 'Pajarito', criticada por algunos y celebrado por otros. Aunque finalmente, él quedó como un 'héroe' para el madridismo.

Casi cuatro meses después de aquella entrada sobre Morata, Valverde se confesó y habló al detalle de dicha jugada.

“No sé si me metí en el corazón del madridismo, pero no estoy orgulloso de hacer una falta a ningún rival. Fue una falta limpia, tirada para no lesionar, por supuesto”, dijo ‘Fede’ en diálogo con ‘ABC’.

Y agregó: “Me debo a mi escudo y lo defenderé desde las normas del juego. No conozco a nadie que le guste hacer faltas, pero de lo que no me sentiría realmente orgulloso es de no haber hecho nada por mi equipo en esa jugada y en todas”.

2019-20, la de su confirmación

Valverde también habló de la gran temporada que venía realizando, en la que se ganó un puesto como titular en la volante madridista en medio de figuras como Kroos, Casemiro o Modric.

“Sigo con la mentalidad con la que entré en el vestuario más grande del mundo. Aquí hay muchos jugadores que son estrellas, que llevan mucho tiempo confirmándose y sé por ellos que, para sentirse con un huevo ganado en el equipo, hay que remar mucho. Yo recién que estoy remando”, aclaró.

