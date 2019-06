Real Madrid versión 2019-20: Valverde se ilusiona con los fichajes que llegarían al club merengue

Real Madrid versión 2019-20 ya ilusiona y no solo a los seguidores del club blanco, directivos o socios, sino también a los propios jugadores. Federico Valverde se encuentra en Uruguay integrando la Selección de su país con miras a la próxima Copa América, pero no deja de estar al tanto de lo que sucede en Madrid.



"Si llegan esa clase de jugadores, no puedo describirlo de otra manera. Sería una alegría. Creo que son buenos jugadores y hay que aprovecharlos. Han hecho una temporada muy buena en sus clubes y si llegan a venir, ojalá sea todo para bien", dijo 'Fede' con respecto a las posibles llegadas de Kylian Mbappé y Eden Hazard.



Y es que el volante del Real Madrid está tranquilo. Zidane le dijo antes de culminar la temporada que su presencia entre los 23 para el siguiente curso está asegurada. "Me ha dado mucha fuerza, motivación para los últimos partidos que quedaban para poder demostrar que estoy capacitado para estar en el Madrid. Me ha aconsejado muchas cosas, me ha ayudado desde que llegó", apuntó.



El volante es uno de los jugadores jóvenes que integran el equipo renovado de la Selección charrúa para el torneo continental. Además, fue de los que más jugó en la era Zidane, así que llega con ritmo y en alza. En Brasil, buscará encontrar su mejor forma y cerrar una temporada de ensueño, para sumarse a los entrenamientos del Real Madrid y lograr el titularato en el equipo del francés.

