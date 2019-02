Una nueva versión de cracks: la plantilla que diseñan para Solari en el Real Madrid [FOTOS]

Puede que haya cambiado su política de fichajes a comparación de otras temporadas, pero eso no significa que el Real Madrid no desee los mejores jugadores del plantilla en el Bernabéu. Una cosa es que ya no pague fortunas, otra muy distinta que no realice fichajes de calidad. En ese sentido, y con respecto al equipo de la próxima temporada, te presentamos lo que podría ser la próxima plantilla del equipo de Santiago Solari para el 2019-2020.



Los tres jugadores que llegarían para la alineación titular serían Militao, Christian Eriksen y Eden Hazard, los dos últimos con probables negociaciones con sus clubes para irse con ‘más facilidad’ para el equipo que dirige el ‘Indiecito’. El resto del once ideal sería igual con el añadido de que Vinicius Junior sería un mejor futbolista para la próxima campaña.



Asimismo, Rodrygo llegaría a España y Gareth Bale como Luka Modric pasarían al banco de suplentes por un tema de relevos. ¿Qué te parece el probable equipo del Madrid?