El entusiasmo y la esperanza se han apoderado de los hinchas del Real Madrid con las últimas noticias sobre la recuperación de Vinicius Junior. El joven brasileño, que sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral derecho el 25 de agosto durante el enfrentamiento ante Celta de Vigo, en Balaídos, está decidido a acortar su tiempo de baja y regresar al terreno de juego lo antes posible. Según el entrenador Carlo Ancelotti, el exjugador del Flamengo está realizando una impresionante rehabilitación en solitario y se espera su regreso a la dinámica de grupo la próxima semana.

En la misma línea, el entrenador italiano no descartó la posibilidad de volver a ver a Vinicius Junior en acción en el esperado derbi madrileño contra el Atlético de Madrid, programado para el 24 de septiembre en el Cívitas Metropolitano. Será la primera prueba de fuego de la temporada para el cuadro más campeón de Europa.

“El día exacto no lo sé, pero la realidad es que está recuperando muy bien”, afirmó Ancelotti este sábado en conferencia de prenas. “No queremos forzar su recuperación, pero la cicatriz está casi completamente bien. Está aumentando la carga de trabajo y creo que la próxima semana comenzará a realizar parte del trabajo con el equipo”.

Esta noticia es un alivio para los seguidores madridistas, que han extrañado la explosividad y el desequilibrio que Vinícius aporta al equipo. La velocidad y el regate del brasileño son armas importantes en el arsenal ofensivo del Real Madrid, y su regreso a tiempo para el derbi sería un gran impulso para el conjunto blanco.





Vinicius Junior, fuera del The Best





Ancelotti, conocido por su sentido del humor, no pudo evitar hacer una observación irónica cuando se le preguntó sobre la reacción de delantero brasileño al no ser incluido entre los diez primeros clasificados a los premios de la FIFA. “Lo vi llorando en el vestuario, le pregunté qué le pasaba y me dijo que no lo incluyeron en esta lista (premios ‘The Best’). Estaba muy triste, lloró durante tres o cuatro horas y no hemos sido capaces de consolarlo”, bromeó el técnico.

Si bien la recuperación de Vinícius sigue siendo un proceso en curso, su regreso anticipado sería una gran noticia para el Real Madrid y sus seguidores. La posibilidad de verlo en acción en el derbi agrega una dosis extra de emoción a un enfrentamiento que ya prometía estar de candela.





Vinicius Junior está valorizado en 150 millones de euros, según el portal Transfermarkt. (Foto: Getty Images)





