¿No todo era Real Madrid? Las declaraciones de Vinicius sobre el Barza antes de fichar por los blancos [VIDEO]

Vinicius Junior se convirtió en los últimos meses en uno de los referentes del Real Madrid. A pesar de tener tan solo 18 años, su desequilibrio y ganas al vestir la camiseta blanca, hicieron que tome la posta como el atacante más importante junto a Karim Benzema.

En declaraciones con El Larguero’ de la Cadena SER, el brasileño reveló que cuando tuvo que decidirse por qué equipo fichar se decidió por el Real Madrid porque “el Barcelona me pagaba más, pero me convencía más el proyecto del Real Madrid”; sin embargo, hace un tiempo no decía lo mismo.

A principios del 2017, en una entrevista con Esporte Espectacular de Globo TV, dejó clara su admiración por el Barza, Lionel Messi y Neymar, que entonces jugaba en el equipo azulgrana.

Tras ser cuestionado si elegía a Messi o Cristiano Ronaldo, el joven delantero, dejó claro que "Messi". Además, confiesa que su ídolo es Neymar “lo admiro mucho, quiero jugar como él y si puede ser, un poco mejor”, señaló.

Vinicius Jr. acabó firmando por el Real Madrid después de que sus padres y sus reperesentantes, Federico Pena y Stefano Avila, firmen por 30 millones el traspaso proveniente del Flamengo. El Barza seguía sus pasos pero, al parecer, 'Vinni' tomó la mejor decisión.

