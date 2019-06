¿Jugar con Messi o Cristiano Ronaldo? Vinicius Junior y una respuesta que hará estallar al Real Madrid [VIDEO]

Seguro de lo que dice. Mientras gran parte de la plantilla del Real Madrid se encuentra jugando con sus selecciones por la última fecha FIFA, otros - como es el caso de Vinicius Junior - están de vacaciones, pensando en lo que será la próxima temporada. En este sentido, la joven promesa del cuadro 'Merengue' se sentó frente a los micrófonos de una programa de televisión para analizar, entre cosas, sobre su deseo de con quién le gustaría haber compartido equipo hace algunos meses cuando Lionel Messi y Cristiano Ronaldo eran amos y señores de LaLiga Santander.

Esto ocurrió en una entrevista para la cadena 'Fox Sports' de Brasil, en el que el exjugador del Flamengo, se animó a hablar sobre su presente y futuro en el Real Madrid, además de despejar cualquier duda con respecto al '9' del Madrid. Y es que a Vinicius lo pusieron en aprietos con una pregunta sobre su predilección entre jugar o con Lionel Messi o con Cristiano Ronaldo. Ante esto, el brasileño sorprendió con su respuesta.



" Es difícil, nunca jugué con ninguno de los dos. No sé... nunca jugué con ninguno así que no lo sé. Escogería a Benzema, siempre me ayuda en el campo", fue la respuesta de un inocente Vinicius, que finalmente terminó deshaciéndose en elogios a la figura de Lionel Messi de quien dijo: "Es fantástico, todo el mundo sabe que es uno de los mejores de la historia".

Vinicius Junior eligió entre jugar con Lionel Messi o con Cristiano Ronaldo. (FOX Sports)

El habilidoso extremo de apenas 18 años también habló de la rivalidad con el Barcelona, que parece haber entendido ya pese a su corta estancia en España: "Jugar contra el Barcelona siempre es diferente". Además, en el mismo medio pero días atrás, Vinicius señaló abiertamente que Neymar era su "ídolo".



Ahora, la vida de Vinicius dará un giro de 180 grados luego de que el Real Madrid anunciara de manera oficial las llegadas de Luka Jovic y Eden Hazard, cracks que seguramente disminuirán sus minutos de juego en el campo. Sin embargo, la 'joya' brasileña no se desanima y perfilará sus opciones de permanecer el año que viene en el club 'Merengue'. Zinedine Zidane sería partidario de buscarle una cesión, aunque en la interna del equipo sostienen que 'Vini' tiene habilidades de sobra para el primer equipo.



► Manchester City le ofrece sueldo millonario a Joao Félix



► El reemplazo de Coutinho: Barcelona planea trueque top



► La marca histórica que buscará alcanzar Paolo Guerrero en la Copa América 2019



► Oblak quiere marcharse y un gigante de Inglaterra irá a por su fichaje