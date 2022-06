Renovación inminente. Vinicius Junior se encuentra en Miami disfrutando de sus merecidas vacaciones, mientras sus agentes y el Real Madrid están a un paso de poder cerrar el nuevo contrato del brasileño, con una importante mejora económica y una nueva cláusula de rescisión ante los posibles ‘cantos de sirena’ de otros clubes. En un máximo de 10 días ambas partes terminarán de cerrar el último fleco, que tiene que ver con el tiempo de la renovación del vínculo.

El Madrid ha propuesto a Vinicius ascender en la escala salarial del plantel, y pasará de de cobrar 3,2 millones de euros, pudiendo alcanzar los 4 con bonus, a ingresar nada menos que 10 ‘kilos’ anuales, según informó Fabrizio Romano, periodista experto en fichajes.

Además, el internacional brasileño tendrá también una nueva cláusula de rescisión, que pasará a ser de 1.000 millones para protegerse del poderío económico de los denominados ‘clubes estado’ como el PSG.

Según el diario Marca, la entidad ‘blanca’ deberá resolver el último escollo de la operación: la extensión de la nueva vinculación. El club le propuso renovar hasta 2028, pero Vinicius prefería una duración algo menor, en concreto hasta 2026 o 2027.

Sin embargo, ello no representaría demasiado problemas o no llevaría más tiempo. “Le toca renovar, vamos a intentar hacerlo lo antes posible”, afirmó Florentino Pérez en ‘El Chiringuito’. “No hay ningún problema. Ofertas seguro que tiene pero él siempre dice que no se mueve del Real Madrid, es feliz aquí. Se ha hecho hombre”, añadió.

“Nadie quiere vender a Vinícius. Creo que seguro va a ser Balón de Oro, no tengo ninguno duda, como ahora lo va a ser Benzema o lo fue Luka Modric”, auguró Florentino.

“El Real Madrid es el cesto adecuado para los grandes jugadores y Vinícius es un gran jugador. Hemos tenido paciencia cuando alguno se ponía nervioso. Igual que con Rodrygo o Fede Valverde”, finalizó.





