Vinicius Junior llegó a España en el verano del 2018, cuando apenas acababa de cumplir la mayoría de edad. A pesar que se tenía establecido que pasaría al menos una temporada en el Real Madrid Castilla, su talento y potencial solo lo aguantaron seis partidos. El primer equipo lo esperaba y de ahí no se movió más.

La temporada 2019-2020 logró marcar cinco goles y empezó de a pocos a ganarse un lugar en el once titular de Zinedine Zidane, siendo de la partida en más de 15 partidos. Las cosas no variaron para el presente curso, aunque los resultados no acompañaron al Real Madrid y la lluvia de críticas cayeron sobre el brasileño.

Pese a sus 20 años, toma con mucha madurez los cuestionamientos al nivel que viene mostrando en el arranque de temporada. Tiene claro que está en club grande y que las críticas son normales.

“Siempre pienso en lo que me dicen los que quieren el bien para mí, mi familia, la gente del club, compañeros que me cuidan como Marcelo y Casemiro, siempre intentan ayudarme y ponerme en el camino correcto”, dijo al canal de Youtube ‘Desimpedidos’.

“Son cosas propias de estar en el mayor club del mundo, cuando perdemos hablan de nosotros y cuando ganamos es algo más difícil”, acotó el ex Flamengo.

Asimismo, reveló con que futbolistas del cuadro ‘merengue’ ha logrado congeniar mejor tanto dentro y fuera de las canchas. “Tengo buena relación con Benzema, con Lucas Vázquez, con ellos hablo mucho fuera del campo. Con Modric también, me suelo sentar con él a la hora de la comida”, contó.

