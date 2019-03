A levantar cabeza: el 11 de Solari ante el Ajax por el pase a cuartos de Champions [FOTOS] 

Con la Liga Santander y la Copa del Rey ya perdidas, el Real Madrid nuevamente pone todas sus 'balas' a la Champions League , torneo que ha dominado en las tres últimas temporadas, pero que esta vez se le presenta cuesta arriba. Y el primer escollo a eliminar será el siempre difícil Ajax , que en su fortín buscará dar el batacazo.

Solari no realizará muchos cambios respecto a su once estelar, aunque tendrá uno obligado, el de Sergio Ramos, quien fue sancionado con dos fechas por forzar una amarilla precisamente en el duelo de ida de octavos de final ante el Ajax en el Bernabéu. Su lugar lo tomará Nacho Fernández.



Mientras que respecto al equipo titular que saltó ante el Barcelona el último sábado, Gareth Bale regresará al banco de suplentes, dejando su lugar a Lucas Vázquez. El galés no aprovechó su oportunidad en el Clásico y tendrá que esperar nuevamente sentado.



Recordemos que el Real Madrid se impuso en el partido de ida por 2 a 0 y tiene la primera opción de seguir avanzando, aunque su presente no es el ideal, pues viene de caer en sus tres últimos duelos de local. ¿Habrá sorpresa en Ámsterdam?

