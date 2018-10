Todo parece desesperación en el Real Madrid. En el partido vs. Alavés en condición de visita, el cuadro cumplió seis horas sin marcar un gol, pero… hay algunas cosas que no cambian. ¿Una de ellas? El exceso de fuerza que le pone Sergio Ramos en el uno contra uno. ¿Y el árbitro? Nada. Ni amarilla para una acción que seguramente debió ser pitada como una roja directa.



Sergio Ramos siempre se excede en ese tipo de jugadas y ha agarrado costumbre internacionalmente. Tan solo recordamos el caso con Mohamed Salah en la final de la Champions League. El zaguero central del Real Madrid juega fuerte, marca presencia en el área y sobre sus rivales, pero tampoco se debería llegar a tanto en ese tipo de acciones, que pueden perjudicar al rival de turno. En este caso lo padeció al argentino Calleri.



Los fanáticos, en las redes sociales, no dudaron en ‘vacilar’ a Sergio Ramos, de quien dijeron que fue el propio Calleri que le dio un cabezazo a su codo y no en viceversa. El partido terminó con un cero a cero para ambos equipos, en donde en Madrid se siente angustia por el equipo de Julen Lopetegui sin Cristiano Ronaldo. No hay gol en el equipo sin el delantero luso.



Real Madrid ha perdido terreno en Europa y, sin cuota de gol, las gradas también comenzar a vaciarse. El equipo, al parecer, necesita de un fichaje que le haga llenar las redes.