Real Madrid vs Deportivo Alavés se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este martes 24 de septiembre desde el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 6 de LaLiga. Tanto los ‘Blancos’ como los ‘Albiazules’ vienen de sumar tres puntos, pero buscan reducir la distancia con el primer lugar, que es Barcelona. El encuentro está programado para iniciar a las 2:30 de la noche (horario en Perú) y será transmitido GRATIS AHORA para toda América Latina a través de las señales de DSports (DIRECTV) y vía streaming vía DGO. Por ejemplo, en España se podrá ver por DAZN, en México por Izzi Go, y en Estados Unidos vía ESPN+ y Fubo. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Real Madrid vs Deportivo Alavés por la fecha 6 de LaLiga de España. (Vídeo: Real Madrid C.F.).