Erling Haaland y Kylian Mbappé son sin duda los futbolistas de moda en estos momentos. Con sus grandes actuaciones en Champions League, más de un equipo top de Europa ya prepara la chequera para intentar ficharlos en el próximo mercado de julio, y uno de ellos sería el Real Madrid.

En ese sentido, las dudas van sobre qué piensa el camerino del cuadro blanco sobre el noruego o el francés. Justamente, en la previa del Real Madrid vs Atalanta, Toni Kroos fue consultado sobre ambos jugadores, que son llamados a liderar la nueva generación del fútbol.

Un periodista le preguntó al alemán sobre a cuál de los dos habilitaría en un última jugada de un partido. “Haaland o Mbappé, ¿a quién le darías una asistencia”, fue la consulta. Sin embargo, la respuesta del mediocampista fue singular.

“A Benzema”, respondió Kroos, sacando cara por el delantero francés. El alemán fue tajante sobre la idea de fichar a Haaland o a Mbappé. Para él, es un tema que le compete a la directiva, presidida por Florentino Pérez.

“Son dos muy buenos y pueden ayudar a cualquier equipo. El problema es que mañana no me van a ayudar, porque yo estoy concentrado en mi partido. No es mi tema. Lo otro es una pregunta para Florentino”, agregó.

“Nosotros queremos hacer un partido un poco más controlado, queremos el balón. Enfrentamos a un equipo que juega de otra manera y nos tenemos que adaptar al partido, pero siempre intentando hacer nuestro juego. Pero son octavos fuera de casa, va a ser difícil. Vamos a intentar hacer nuestro juego”, señaló el alemán en la previa al duelo ante Atalanta.

