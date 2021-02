En tiempos en los que Clément Lenglet es señalado como el gran responsable de las fallas defensivas del FC Barcelona, su compatriota y exjugador del equipo azulgrana, Jeremy Mathieu, ha tomado la palabra para poner un alto de las críticas. El exfutbolista francés, que se retiró en 2020 vistiendo la camiseta del Sporting de Lisboa, dijo comprender la situación que vive el central y dejó varios ‘palos’ para el vestuario comandado por Lionel Messi.

“En el Barça eran Xavi o Cesc los que te hablaban tras un error para decirte que no pasaba nada, que lo harías mejor la próxima vez y cosas así. Te hablan en positivo. Es verdad que falta un poco eso en el vestuario del Barça, tienes que aprender que eso funciona así, que estás un poco solo, pero no pasa nada, hay que entrenar más que nadie y ya está”, explicó Mathieu en ‘RAC 1′.

“No se conoce cómo es el vestuario por dentro del Barça. Yo me sentía un poco solo en el vestuario del Barça, nadie está contigo, para mí no es el fútbol club. Todo el mundo le mata, es parte del fútbol. Hay que ser lo más positivo para dar la vuelta a la situación”, dijo Mathieu en referencia al momento de Lenglet.

Jeremy Mathieu se retiró del fútbol en 2020. (Foto: Getty Images)

En la misma entrevista, el también exjugador del Valencia reveló lo mal que la pasó en su último año en el Barcelona y evocó la derrota ante Juventus por los cuartos de final de la Champions League 2016-17.

“El último año lo pasé mal, tuve la sensación de que por mi culpa se perdió en Turín , me mataron, pero entiendo que en el fútbol juegan once. Pero soy fuerte de cabeza, no pasa nada y me fui a disfrutar al Sporting”, confesó Mathieu.

“En el Sporting venían a hablar conmigo cuando pasaba algo, pero en el Barça nada de nada. Yo necesitaba un poco de cariño. Por ejemplo cuando haces un error grave, nadie habla contigo al día siguiente, ni una frase. Luis Enrique, tampoco”, añadió.





