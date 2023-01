El último fin de semana, Manchester City recibió un mazazo en manos de su clásico rival: el Manchester United, que lo venció en el partido más importante de la cuidad y lo alejó considerablemente del Arsenal en la pelea por la Premier League. La situación hizo enfurecer a la afición de los ‘Cuidadanos’, sobre todo, porque Pep Guardiola dejó en el banco a Julián Álvarez.

La lluvia de críticas no se hicieron esperar para el entrenador catalán, quien decidió dejar a Earling Haaland en el ataque celeste y terminó siendo derrotado (2-1) en los minutos finales del clásico de Manchester. Recordemos que la ‘Araña’ tuvo un excelente desempeño en el Mundial y se consagró campeón del mundo, junto a la ‘Scaloneta’, que tiene como capitán a Lionel Messi. Sin embargo, eso no parece importarle al DT del City, quien lo dejó en el banco frente a los ‘Diablos Rojos’.

En ese contexto, ha tomado una crucial decisión para que ‘Juli’, por el que pagaron 27.5 millones de dólares, no se plantee salir el próximo mercado de pases y quiere reconocerle su gran nivel con un jugoso premio. Según informó Veronica Brunati, el “City mejorará el contrato de Julian Alvarez”. Esto es algo que “ya lo tenían previsto y conversado con él antes del Mundial por su rendimiento en los meses previos”. Incremento salarial para la Araña “se hará efectivo en las próximas semanas”.

El delantero argentino de 22 años tiene contrato con el Manchester City hasta el 30 de junio de 2027, así como un enorme futuro por delante. Desde su llegada a Inglaterra no ha hecho más que evolucionar futbolísticamente y revalorizarse en el mercado de pases.

DT lamentó no haberlo contratado

En las últimas horas, David Moyes, DT de West Ham, reconoció en una charla que se equivocó al no fichar al delantero de Calchín cuando se le presentó la chance. “Tenía un scout y me dijo: Deberías ir por Álvarez de River’. Lo vi y pensé que era muy bueno técnicamente, ha hecho grandes cosas como centrodelantero. Pero pensé que quizás no era lo que estábamos buscando. Hace un año cuando dije: ‘No, no es un jugador por el que voy a apostar”, comentó.





