Real Madrid vs. Athletic. (Foto: Getty Images)
Real Madrid vs. Athletic. (Foto: Getty Images)

Por la jornada 38 de , vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de DIRECTV y DGO para toda Latinoamérica, mientras que desde España se podrá ver gracias a las señales de Movistar LaLiga y DAZN. ¿DIRECTV lo pasará en territorio latinoamericano? Este encuentro será transmitido por DSports, canal exclusivo de DIRECTV, tanto en su señal para TV como en su servicio de streaming en DGO. Otras de las alternativas para esta parte del mundo estarán en las plataformas digitales de Zapping y Claro Video. Recuerda que este encuentro está programado para las 14:00 horas del sábado 23 de mayo en el estadio Mestalla, con siete horas más en España.

Real Madrid vs Athletic se enfrentaron por la jornada 38 de LaLiga. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs Athletic se enfrentaron por la jornada 38 de LaLiga. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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