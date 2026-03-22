vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 29 de . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de paga por en cableoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que en otros países de la región a través de ESPN Deportes. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 22 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y seis horas más en España).

Desde el Bernabéu, Real Madrid vs. Atlético de Madrid se miden en el Derby de España. (Video: Real Madrid)
Desde el Bernabéu, Real Madrid vs. Atlético de Madrid se miden en el Derby de España. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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