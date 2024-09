¡Partidazo imperdible! Real Madrid vs. Atlético Madrid se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 29 de septiembre en el Cívitas Metropolitano, por la jornada 8 de LaLiga de España. El compromiso está pactado para iniciar a las 2:00 de la tarde (horario en Perú, 4:00 p.m. en Argentina y 9:00 p.m. en España) y será transmitido en América Latina por el canal ESPN y la señal streaming de Disney Plus; mientras que en territorio español se podrá ver por DAZN. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. La ‘Casa Blanca’ afrontará el derbi madrileño luego de vencer por 3-2 a Alavés. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del encuentro.

Real Madrid está listo para el derbi contra el Atlético Madrid. (Video: Real Madrid)