Real Madrid enfrenta a Barcelona este domingo por la final de la Supercopa de España. Uno de los jugadores del cuadro merengue que compareció ante los medios de comunicación fue Karim Benzema. El vigente Balón de Oro fue consultado sobre el partido ante el equipo de Xavi Hernández y también por la polémica situación que vivió con la selección de Francia durante el Mundial Qatar 2022. El popular ‘Gato’ tuvo que morderse la lengua para evitar entrar en detalles de lo que fue un tema que terminó en su renuncia a los ‘Bleus’.

“Lo que pasó, ya está. Lo más importante es el partido de mañana. Estoy listo. Me enfoco en el partido de mañana y el resto es pasado, complicado, pero ya está. Estoy enfocado en mi papel”, dijo en rueda de prensa. “Ese no es el tema de mañana, lo siento; no te puedo hablar más de Francia y del Mundial. Si me preguntas del partido de mañana te puedo responder, de lo otro, no”, añadió.

“Después del año pasado, que fue muy importante para mí, tuve varias lesiones y necesitaba el tiempo para regresar. Estoy en buen camino, en una forma muy buena. Me siento muy bien”, completó.

“Eso es... no miro las cosas así. Sé lo que hago y lo que representa el Real Madrid para mí. Nunca voy a dejar a mi club por otras cosas. Estaba lesionado y yo quería jugar los partidos para ayudar a mi equipo”, dijo sobre las críticas hacia su figura tras una primera mitad de la temporada en la que apenas participó con el equipo.

Un Benzema que comentó como está su relación con Cristiano Ronaldo, quien visitó el entrenamiento del Real Madrid ayer viernes y no se publicó ninguna foto de ambos.

“No necesitamos una foto para decir que somos amigos. Eso es de Instagram, Twitter... yo no necesito eso. Estuvo en el entrenamiento, pero no tuvimos mucho tiempo. Ojalá pueda verle mañana para hablar con él”, explicó. Además, valoró que la gente de Arabia Saudí les apoye.





