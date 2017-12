Real Madrid vs. Barcelona chocan esté sábado por la fecha 17 de la Liga Santander en un partido que será transmitido por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Los merengues se encuentran obligados a sacar un triunfo en el Santiago Bernabéu, mientras que los catalanes tratarán de conseguir un buen resultado para que el Atlético de Madrid no los siga de cerca en la lucha por el primer lugar del torneo español.



El Real Madrid llega eufórico al Clásico, sobre todo tras el buen partido contra Gremio de Porto Alegre, precedido por la goleada al nada fácil Sevilla en liga. A nivel anímico llega tras ganar su quinto título de la temporada y afrontará al Barcelona con su equipo al completo.



A propósito de este partidazo en la Liga Santander, recordamos a los 10 máximo goleadores en la historia de los clásicos de España. No te pierdas la siguiente fotogalería.