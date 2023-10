¿Cómo mirar el clásico Real Madrid vs. Barcelona en vivo? El partido es válido por la fecha 11 en el estadio Estadio Olímpico Lluís Companys. El Real Madrid de Carlo Ancelotti ocupa actualmente la primera posición en La Liga con 25 puntos en 10 partidos, seguido por el Girona, que tiene exactamente el mismo número pero es segundo en la tabla por diferencia de goles. El Barcelona de Xavi Hernández, que está invicto esta temporada, por su parte, es tercero con 24 puntos.

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria. Barcelona ganó por 1-0 el juego pasado ante Athletic Bilbao. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y empató 2. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 9.

El anterior partido disputado entre Real Madrid finalizó en empate por 1-1 ante Sevilla. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Logró convertir 11 goles y le han marcado 4.

Barcelona vs. Real Madrid juegan por la jornada 11 de LaLiga.

Real Madrid vs Barcelona: datos claves del derbi español

Fecha: sábado 28 de octubre

Lugar: Barcelona, España

Estadio: Olímpico de Montjuic

Horario: 16:15hs. ES | 10:15 a.m. ET | 9:15 a.m. CT | 8:15 a.m. MT | 7:15 a.m. PT | 11:15 a.m. AT

Transmisión: Movistar+ / DAZN / LaLiga TV (España) | ESPN (USA)

¿Cómo llega Barcelona?

El último campeón de La Liga, comenzó su temporada de gran manera ya que se mantiene invicto. En el certamen doméstico, ganó siete partidos e igualó en los otros tres mientras que en la Champions, los Culés tienen puntaje perfecto y son líderes del Grupo H que comparten junto con Porto, Shakhtar y Royal Antwerp. En su último compromiso, los Blaugranas vencieron a los ucranianos por 2-1. Por su parte, en su último partido por el certamen español, los dirigidos por Xavi se impusieron por la mínima al Athletic Bilbao con un gol de Marc Guiu.

Finalmente, los hinchas Blaugranas están contentos con el mercado de pases que realizó el cuadro catalán, con la llegada de jugadores como Gundogan e Iñigo Martínez pero no todo es felicidad, ya que ni Lewandowski, De Jong y Pedri podrán estar presentes en el duelo ante el Madrid. Los tres jugadores están lesionados y podrían volver en los próximos encuentros.

¿Cómo llega Real Madrid?

El equipo comandado por Carlo Ancelotti comenzó su temporada de gran manera ya que perdió un solo encuentro hasta el momento (3-1 ante el Atlético Madrid), igualó en su último compromiso de La Liga ante el Sevilla por 1-1 y luego ganó todos sus partidos. En su último partido, los Merengues vencieron por 2-1 al Braga por la tercera fecha del Grupo D de la Champions League y de esta forma se ubica como primero de grupo con puntaje ideal.

En el certamen local, los Blancos comparten la punta con el sorpresivo Girona, ambos con 25 unidades. Sin embargo, cuando se cruzaron por la fecha 8, los máximos ganadores de la Orejona se impusieron por 3-0 a domicilio.

¿Cómo ver el Real Madrid vs Barcelona en vivo desde España?

En España, el Barça-Madrid será televisado en directo el sábado 28 de octubre a las 16:15 horas por los canales DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV (Bar), a través de los operadores Movistar y Orange, que ofrecerán el partido en Internet y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV.

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en vivo desde USA?

En Estados Unidos, el partido de LaLiga EA SPORTS 2023-2024 entre Barça y Madrid puede verse en vivo a partir de las 10:15 horas (10:15 AM, Washington) y las 7:15 (7:15 AM, Los Ángeles) a través de los canales ESPN+, ESPN App y ESPN Deportes.

Link, para ver Real Madrid vs Barcelona en vivo por Streaming desde USA

¿A qué hora ver Real Madrid vs Barcelona en vivo desde Estados Unidos?

Dado que Estados Unidos tiene varias zonas horarias (ET, PT, CT, MT y AT), el partido Barcelona vs Real Madrid tendrá diferentes horarios según la ciudad donde te encuentres, aquí te ponemos la relación ordenada.

HORARIOS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS 11:15 a.m. AT (UTC-4) Islas Vírgenes de EEUU y Puerto Rico (San Juan) 10:15 a.m. ET (UTC-5) Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:15 a.m. CT (UTC-4) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 8:15 a.m. MT (UTC- 7) Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:15 a.m. PT (UTC-8) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Horarios por país para seguir el Clásico

España: 16:15hs

Argentina: 11:15hs

Brasil: 11:15 hs

Uruguay: 11:15 hs

Paraguay: 11:15 hs

Chile: 11:15 hs

Venezuela: 10:15 hs

Bolivia: 10:15 hs

Colombia: 9:15 hs

Ecuador: 9:15 hs

Perú: 9:15 hs

México: 8:15 hs

¿Cómo formarán Real Madrid y Barcelona en el derbi del sábado 28?

Posible alineación de Barcelona: Marc-André Ter Stegen; Joao Cancelo, Andreas Christensen, Íñigo Martínez, Alejandro Balde; Gavi, Oriol Romeu, İlkay Gündoğan; Ferran Torres, Joao Félix y Robert Lewandowski.

Marc-André Ter Stegen; Joao Cancelo, Andreas Christensen, Íñigo Martínez, Alejandro Balde; Gavi, Oriol Romeu, İlkay Gündoğan; Ferran Torres, Joao Félix y Robert Lewandowski. Posible alineación de Real Madrid: Kepa Arrizabalaga; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Toni Kroos, Jude Bellingham; Rodrygo y Vinicius Jr.

Próximos partidos de Barcelona en España - LaLiga EA Sports 2023-24

Fecha 12: vs Real Sociedad: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Alavés: 12 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Rayo Vallecano: 25 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Madrid en España - LaLiga EA Sports 2023-24

Fecha 12: vs Rayo Vallecano: 5 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Valencia: 11 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Cádiz: 26 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Granada: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

TIMELINES DEL CLÁSICO

FC BARCELONA









REAL MADRID C.F.