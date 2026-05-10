¿Cómo ver clásico de España entre Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la jornada 35 de LaLiga 2025-26? ¿A qué hora comienza la transmisión? Toma nota, lector de Depor: el partido del clásico español se verá en Latinoamérica por la señal exclusiva de DSports, al cual podrás acceder vía DIRECTV y DGO. Si estás en España, este duelo lo mirarás a través de Movistar LaLiga y DAZN. Un dato que debes tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es una señal pirata, así que no la recomendamos. Ojo, apunta en tu calendario: este choque se disputará este domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou desde las 2:00 p.m. en horario peruano, con siete horas más tarde en España.

Barcelona vs. Real Madrid chocan este domingo 10 de mayo por una nueva edición del clásico de España que será transmitido vía DIRECTV, DSports, DGO, Movistar LaLiga y DAZN. (Video: FC Barcelona)
Barcelona vs. Real Madrid chocan este domingo 10 de mayo por una nueva edición del clásico de España que será transmitido vía DIRECTV, DSports, DGO, Movistar LaLiga y DAZN. (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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