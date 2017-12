Real Madrid vs. Barcelona chocan esté sábado (7 a.m. hora peruana) por la fecha 17 de la Liga Santander en un partido que será transmitido por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Los merengues se encuentran obligados a sacar un triunfo en el Santiago Bernabéu, mientras que los catalanes tratarán de conseguir un buen resultado para que el Atlético de Madrid no los siga de cerca en la lucha por el primer lugar del torneo español.

Horarios en el mundo País Hora Canal Perú 7 a.m. ESPN Ecuador 7 a.m. ESPN Argentina 9 a.m. ESPN Chile 9 a.m. ESPN Colombia 7 a.m. ESPN México 6 a.m. ESPN España 12 p.m. Nueva York 7 a.m. ESPN California 4 a.m. ESPN

El Real Madrid llega eufórico al Clásico, sobre todo tras el buen partido contra Gremio de Porto Alegre, precedido por la goleada al nada fácil Sevilla en liga.



A nivel anímico llega tras ganar su quinto título de la temporada y afrontará al Barcelona con su equipo al completo.



El defensa Raphael Varane, que completó un gran partido contra el Gremio en Abu Dabi, y el galés Gareth Bale, héroe con su gol en la semifinal frente a Al Jazira (2-1), se han recuperado de sus lesiones musculares en el Mundial de Clubes y estarán disponible para Zinedine Zidane en el Clásico.



Además, su director de juego, Luka Modric, declarado mejor jugador del Mundial de Clubes, llega en un momento dulce.



Su recuperación y de la Cristiano Ronaldo son claves para la buena salud del equipo, y el croata tampoco había tenido un buen inicio de temporada.



"El sábado nos espera el clásico para recortar puntos. Estamos en un buen momento. Ojala podamos demostrarlo ante el Barcelona", afirmó Modric en Abu Dabi.



Con un Real Madrid recuperado y un Barcelona también en buen momento, se anuncia un Clásico apasionante. Como siempre.