A un día del Clásico: la inédita confesión de Gareth Bale sobre Zidane

A un día de jugarse el ‘Clásico’ del Barcelona vs. Real Madrid , Gareth Bale concedió una entrevista a ‘FourFourTwo’ para hablar sobre su relación Zinedine Zidane. El galés fue sincero, indicó que eran los mejores amigos y que su relación era meramente deportiva. Incluso, el ‘Expreso Gales’ aseveró que hubo una conversación entre los dos luego de su espectacular partido en la última final de la Champions League, por lo que todo se fijaba en el rendimiento de él como futbolista y de ‘Zizou’ como entrenador del plantel madridista.



"No habló conmigo después de la final; de hecho, todavía no he hablado con él", aseguró al medio inglés. Respecto a su relación personal, Gareth Bale aseguró que no eran "amigos", aunque reconoce que su relación tampoco era mala: "Nuestra relación era buena. No diría que somos mejores amigos, tan solo fue una relación estrictamente profesional ", reflexionó.



A pesar de su papel protagonista en la final, el delantero no olvida aquellos momentos previos al encuentro en los que se sentía profundamente contrariado por su suplencia, puesto que llegaba en su mejor momento de la temporada: "Me sentí realmente frustrado por no empezar desde el inicio", indicó. "Había jugado bastante bien desde que regresé de la última pequeña lesión que había tenido en diciembre. Marqué cinco goles en mis últimos cuatro partidos de liga de la temporada y sentí que merecía estar involucrado desde el principio".



Por otro lado, Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan el miércoles por las semifinales de la Copa del Rey, a lo que Bale puede ser titular tal como lo hizo ante el Alavés en la última fecha de LaLiga. Solari irá por su primer triunfo a nivel de ‘Clásicos’.



