No solo ha sido Luis Figo, el caso más recordado de los últimos años. También han sido otros jugadores que vistieron la camiseta del Real Madrid, siendo antes del Barcelona o viceversa. A modo de previa del Clásico de España, recordamos los casos más singulares de los últimos años. Sí, el caso de Luis Enrique fue singular, aunque no era un indiscutible del Madrid.



Te presentamos algunos casos, aunque – en la historia – también se encuentra la disputa que hubo del Real Madrid y Barcelona por hacerse con Alfredo Di Stefano, quien terminó vistiendo la camiseta madridista y formando parte de la historia del equipo. Todo un crack



Te invitamos a ver esta galería, a modo de previa del partido más esperado en España. Ya no falta para que se juegue el derbi.