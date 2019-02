Juega a la incógnita: así va la ‘lista’ de Solari para el Barcelona vs. Real Madrid

Un partido picante y el ‘Indiecito’ juega a la especulación para el Barcelona vs. Real Madrid en el Camp Nou. A horas de jugarse el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, el cuadro madridista no ha oficializado su lista de convocados para el duelo frente a Lionel Messi y Ernesto Valverde. Medios españoles aseguran que el técnico argentino juega al misterio, mientras que el Barcelona ya publicó su lista de concentrados para dicho encuentro.



Santiago Solari oficializará su lista horas antes del partido en el Camp Nou, por lo que se espera que el Real Madrid no tenga ninguna buena sorpresa de cara al duelo frente a los catalanes. Solari no ha querido generar más ruido retrasando lo inevitable, descartar a dos futbolistas, lo que sucederá a algo más de dos horas del duelo, cuando se comunique el once y el banquillo al vestuario en la última charla en el hotel antes de salir hacia el Camp Nou.



Serán dos futbolistas que deberían salir entre Dani Ceballos, Mariano, Isco y Marco Asensio, partiendo de la base de que Solari suele contar con un central (Nacho), un lateral (Marcelo o Reguilón, dependiendo de quién sea el titular) y un mediocentro (Marcos o Casemiro).



Así como estás las cosas, el técnico prefiere también ocultar a Federico Valverde por dónde pueden ir los tiros sobre con qué jugadores cuenta para el ‘Clásico’ del Barcelona vs. Real Madrid , aun a riesgo de incomodar a dos futbolistas que viajarán pero serán descartados y tendrán que ver el partido desde la grada. Todo se definirá dos horas antes del duelo.



