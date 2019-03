No le digan 'Ficticius': los elogios y defensa de Solari a Vinicius Junior por su falta de gol ante Barcelona

En la previa del partido de Liga Santander entre Real Madrid vs Barcelona , Santiago Solari optó por quedarse con todo lo bueno que aporta a su equipo el brasileño Vinicius Junior, ante el que se deshizo en elogios, y destacó "cómo soporta el peso de la presión" antes que su falta de acierto en el remate. Su mejoría, dijo, "es trabajo de todos".



"Me gusta mirar todo lo positivo que hacen los futbolistas y Vinicius tiene muchísimas cosas positivas más allá de su juventud y frescura. Su profundidad, habilidad, sacrificio, ganas de aprender, como soporta el peso de la presión y tantas cosas en tan poco tiempo", resaltó el técnico argentino en rueda de prensa previo al Clásico español entre Real Madrid y Barcelona.



"Me gusta mirar eso, mejorar lo que se puede mejorar es trabajo de él y de los que le rodeamos pero pondría la mirada en todas esas cosas tan buenas", añadió cuando fue preguntado por la falta de puntería del brasileño.



El clásico copero ante el Barcelona (0-3), sin goles del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, ha reabierto el debate de la falta de pegada de un equipo que perdió a Cristiano Ronaldo. Solari defendió que sí la tienen y espera mostrarlo en un nuevo clásico.



"Hemos hecho goles, no en el último partido pero en los anteriores hicimos bastantes. El otro día ya pasó, debieron entrar algunas de las pelotas que no entraron pero esto es fútbol y es así. Tenemos otra oportunidad para que entren mañana", sentenció.



Fuente: EFE

