¡Por poquito! Lucas Vázquez casi marca en Real Madrid vs. Barcelona tras tiro de Vinicius [VIDEO]

En la primera parte del Real Madrid ante Barcelona por la vuelta de semifinales de la Copa del Rey 2019, Vinicius Junior fue uno de los mejores de la 'Casa Blanca'. Y es que sus arremetidas por el sector izquierdo hicieron que los dirigidos por Santiago Solari se acerquen con peligro al área culé.



A los 22', Benzema pasó por izquierda y sacó un buen centro en el Real Madrid contra Barcelona en el Santiago Bernabéu. Es así que Jordi Alba despejó mal la pelota, esta rebotó en Vinicius Junior, quien tuvo la chance de anotar.

Vinicius remató y el balón fue bien atajado por el portero Marc-André ter Stegen, aunque el peligro no pasó. Lucas Vázquez tuvo en sus pies poner por delante al Madrid, aunque pateó de zurda de manera manera.

Es más, esta fue la única chance que tuvo 'Vini' para abrir el marcador. No obstante, el ex Flamengo no estuvo fino en la definición y los hinchas merengues lo lamentaron.

Tras este cotejo, Real Madrid y el 'Barza' jugarán nuevamente este sábado, aunque por LaLiga Santander. Los de Santiago Solari deben ganar para seguir con vida en el campeonato liguero.

