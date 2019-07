La pelota siempre al '10': la genial jugada de Take Kubo que casi termina en gol del Real Madrid [VIDEO]

Takefusa Kubo tomó el balón e hizo una gran jugada personal en el Real Madrid vs. Bayern Munich en Houston por la International Champions Cup. El equipo de Zidane hizo once cambios para el segundo tiempo.



Siempre el más seguro y desequilibrante. Por algo lo ficharon. Es el distinto. Take Kubo hizo una jugada personal que casi culmina en gol, pero Manuel Neuer estuvo presto para evitar el peligro en su portería. Zidane arriesga con 11 cambios para afrontar la segunda mitad.

Take Kubo realizó una gran jugada que pudo ser el empate. (Captura/Directv)

Después de catorce entrenamientos en Montreal (Canadá) el equipo arrancará su gira estadounidense en el NRG Stadium de Houston, en el que los alemanes afrontarán su segundo compromiso de este torneo veraniego después de haber caído ayer ante el Arsenal (2-1) en Carson (California).



Después de conseguir su séptimo título consecutivo de la Bundesliga, el equipo que dirige Niko Kovac ha traspasado al central Mats Hummels, se ha despedido del holandés Arjen Robben y del francés Franck Ribery y no ha ejercido la opción de compra sobre el colombiano James Rodriguez, por petición de éste, que llegó cedido por el Real Madrid hace dos temporadas y ahora está la órbita del Atlético.

