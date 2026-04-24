Real Madrid vs. Betis se miden EN VIVO y EN DIRECTO en el compromiso correspondiente a la fecha 32 de LaLiga 2025-26. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de pago por DIRECTV y su versión de streaming en la plataforma de DGO. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que en otros países de la región a través de ESPN Deportes. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este viernes 24 de abril desde las 2:00 p.m. (hora en Perú) y se disputará en el Estadio Benito Villamarín.

Real Madrid vs Betis por la fecha 32 de LaLiga. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs Betis por la fecha 32 de LaLiga. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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