¡Infaltables! Los mejores memes del empate entre Real Madrid y Betis por LaLiga en el Bernabéu [FOTOS]

Real Madrid y Betis empataron a cero en un encuentro que no deja contentos a los locales, ya que no aprovecharon el pinchazo del Barcelona contra el Levante (3-1) ni el empate entre Sevilla y Atlético (1-1) para ser líderes, pero que sí sabe bien a un equipo verdiblanco que puntúa por segunda jornada consecutiva.



El encuentro estuvo marcado por el sistema de videoarbitraje (VAR) ya que anuló un tanto del belga Eden Hazard en la primera mitad por fuera de juego y no dictaminó penalti en una mano del defensa marroquí Zou Feddal en un centro de Karim Benzema, en una acción en la que el balón impactó con la mano que el jugador del Betis tenía apoyada en el suelo al tirarse a tapar el pase.



Así, el Real Madrid es segundo en la clasificación con 22 puntos, empatado con el Barcelona pero con peor diferencia de goles, y el Betis asciende a la decimocuarta posición con 13 unidades. Tras este resultado, te mostramos los mejores memes del partido entre 'blancos' y 'verdes', a la espera de conocer quién será el líder de LaLiga. No te pierdas esta galería.

