En la previa del partido entre Real Madrid y Celta de Vigo, válido por la fecha 17 de LaLiga Santander en el estadio Alfredo di Stéfano, prensa española da por hecho el fichaje de David Alaba por el campeón español. Según ‘Marca’, el acuerdo con el crack del Bayern Munich es total.

El club que preside Florentino Pérez quiere cerrar cuanto antes la contratación de Alaba para hacerlo oficial en los próximos días. Sin embargo, su llegada se produciría recién a mediados del 2021, cuanto el austriaco terminó toda clase de vínculo con el Bayern.

Tal como apunta la citada fuente, David Alaba, que además de lateral izquierdo hace de central, ganaría en Real Madrid un salario de 10 millones de euros por temporada. El contrato del defensor europeo constaría de cuatro años y llegaría sin costo alguno por su condición de jugador libre.

En Valdebebas descartan que el fichaje de Alaba sea con intención de tapar el hueco que posiblemente deje Sergio Ramos si no renueva contrato, el cual vence el 30 de junio de este año. El austriaco es objetivo del Real Madrid hace varios mercados, por lo que el momento para ficharlo es el ideal.

Alaba ha ganado dos Champions League con Bayern Munich. (AP)

Bayern, resignado a su partida

El jugador austriaco David Alaba ya es libre de negociar con cualquier club a partir del 1 de enero, según ha confirmado el propio presidente de la junta directiva del Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge.

“El Bayern hizo todo lo posible para llegar un acuerdo”, explicó Rummenigge en diálogo con ‘Doppelpass’. “Mantuvimos muchas conversaciones, pero queríamos una respuesta por su parte hasta finales de octubre. No ocurrió y no sé si volveremos a retomar las negociaciones. Lo que quiero dejar claro es que nuestra oferta reflejó lo mucho que sentimos por él. Pero no la aceptó”, añadió.

Alaba estuvo en la mira de otros grandes clubes como Manchester United, Chelsea, City o PSG. Finalmente, jugará en Real Madrid.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR