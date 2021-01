El argentino Lionel Messi recibió este sábado el alta médica de las molestias en el tobillo derecho y estará a disposición del técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, para jugar este domingo contra el Huesca por la fecha 17 de LaLiga Santander 2021.

Así, el delantero azulgrana volverá a la disciplina azulgrana después de ser baja en el último partido del año ante el Eibar que finalizó en 1-1.

Para este partido serán baja Samuel Umtiti, por una indisposición gástrica, y Coutinho, que fue intervenido quirúrgicamente de la lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda y será baja tres meses. Estas lesiones se unen a las ya conocidas de Ansu Fati, Gerard Piqué y Sergi Roberto.

Esta es la convocatoria del Barcelona para medirse al Huesca: Ter Stegen, Dest, Araújo, Busquets, Aleñá, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Matheus, De Jong, Junior, Iñaki Peña, Mingueza y Konrad.

La lista del Barcelona ante Huesca.

Lo adelantaba Koeman

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman explicó que “Messi no ha tenido ninguna molestia más en el tobillo” y que, por eso, entró en la convocatoria para enfrentarse este domingo al Huesca.

“Messi está bien, se entrenó el 30 y el 31 mientras los demás tenían fiesta y está recuperado”, añadió en este sentido el técnico holandés en la rueda de prensa previa al partido que se disputará en El Alcoraz.

Sobre el futuro del jugador argentino en el Barça, Koeman dijo que “en la entrevista (con Jordi Évole) dijo que no quiere tomar ya una decisión sobre su futuro y hay que respetarlo como cualquier jugador que acaba su contrato”. Y añadió: “Es libre de decidir lo que él quiere y no veo que sea un problema que aún no lo haga”.

