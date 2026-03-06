Real Madrid vs. Celta de Vigo juegan por LaLiga. (Diseño: Depor)
Desde el Estadio Abanca Balaídos, Real Madrid vs. Celta de Vigo juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por LaLiga 2025-26, en el duelo válido por la vigésima séptima jornada. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además del acceso de pago para verlo en streaming vía Disney Plus Premium. Si estás en España podrás mirarlo por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que ESPN Deporte tiene los derechos para otros países de la región. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este viernes 6 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España).

ESPN transmite el partido entre Real Madrid vs. Celta de Vigo, por LaLiga. (Video: Real Madrid)
