vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 16 de . ¿A qué hora comenzará la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el domingo 7 de diciembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, con seis horas más en España). ¿En qué canales se puede ver? Para seguir la transmisión, los fanáticos del fútbol español deben conectarse a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, además de su versión de streaming en las plataformas Disney Plus. ¿Estás en España y no sabes dónde verlo? Tranquilo, toma en cuenta que por ahí puedes seguirlo por Movistar LaLiga y DAZN. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV

Real Madrid vs. Celta por LaLiga. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Celta por LaLiga. (Video: Real Madrid)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS