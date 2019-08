Real Madrid vs. Celta de Vigo: fecha, horarios y canales TV por la jornada 1 de LaLiga Santander 2019

Real Madrid y Celta de Vigo se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía DirecTV y beIN Sports ONLINE TV por la jornada 1 de LaLiga Santander 2019 desde el Estadio de Balaídos en España. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 10:00 horas en Perú y en México. Sigue el minuto a minuto del duelo por Depor.com. Se viene un partidazo entre los 'Merengues', un equipo remodelado, y unos rivales que saltarán al campo con lo mejor de su arsenal en su debut oficial.



Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Real Madrid y Celta de Vigo.



Real Madrid vs. Celta: horarios y canales en el mundo

Perú: 10:00 a.m. | DirecTV Sports

México: 10:00 a.m. | DirecTV Sports

Colombia: 10:00 a.m. | DirecTV Sports

Ecuador: 10:00 a.m. | DirecTV Sports

Chile: 12:00 p.m. | DirecTV Sports

Argentina: 12:00 p.m. | DirecTV Sports

Brasil: 12:00 p.m. | DirecTV Sports

España: 5:00 p.m. | DirecTV y beIN Sports

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, ha convocado a James Rodríguez y Gareth Bale para el primer partido de LaLiga Santander, ante el Celta de Vigo en Balaídos, en una citación en la que no entran por lesión Eden Hazard, Ferland Mendy, Marco Asensio y Rodrygo. Todos los jugadores que están disponibles del Real Madrid viajan a Vigo y Zidane realizará los descartes horas antes del partido. Entre ellos estará Brahim Díaz, que entra en la lista ya recuperado de la lesión muscular que marcó su pretemporada y tras solo dos entrenamientos con el grupo.



La ausencia del belga Eden Hazard, que sufrió una lesión muscular en el último entrenamiento de la semana, es la gran ausencia de última hora y se suma a los lesionados de pretemporada Marco Asensio, el francés Mendy y el brasileño Rodrygo en la lista de bajas. Es la primera citación para el colombiano James, que no contaba para Zidane y deseaba su marcha tras incorporarse de cesión del Bayern Múnich, pero su rendimiento de entrenamiento y las lesiones han cambiado su situación en el Real Madrid.



También viaja a Vigo el galés Bale, a quien se le cerró las opciones de salir a China e Inglaterra, y desea continuar en el club. El único jugador que no viaja estando en buenas condiciones físicas es el delantero hispano-dominicano Mariano Díaz, que está a al espera de cerrar su salida del club. El técnico madridista está pendiente de la resolución final sobre la situación de los jugadores sancionados de la pasada temporada y ha citado a Dani Carvajal con la esperanza de que pueda jugar en Balaídos.



Primera prueba de fuego para Zidane

El Real Madrid examinará sus dudas en Balaídos, con la baja de última hora de su nuevo referente, el belga Eden Hazard, que se perderá por lesión muscular el estreno de una temporada de máxima exigencia tras un curso sin títulos, ante un Celta de Vigo que inicia una campaña ilusionante.



LaLiga aparece como el gran objetivo de los blancos en una reconstrucción que quedó menos revolucionaria de lo que deseaba Zinedine Zidane; volver a Europa es el reto de un Celta que apostó fuerte por el retorno de jugadores formados en la factoría de A Madroa -Santi Mina, Denis Suárez y Pape Cheikh- tras el fallido experimento de la temporada pasada.



