La defensa hace agua, la pelota pasa de la banda izquierda a derecha sin repliegue defensivo del equipo de Santiago Solari. En el partido de Real Madrid vs. Eibar , el equipo de la visita ha encontrado un hueso duro de roer y la primera derrota del ‘Indiecito’ como técnico madridista. Y para verlo en el video, puede verse como ni siquiera hay reacción de los titulares. Un gol para verlo detenidamente, no hay presión, no hay marca, no hay nada en el equipo.



Minuto 57 del partido. Centro desde la banda izquierda que llega a la derecha. En ese momento, Sergi Enrich, que había marcado el 2-0, centra para Kike para que marque la goleada en Ipurúa. Un partido para el olvido para el Real Madrid de Solari. La defensa no ha encontrado reacción y el ataque tampoco ha generado peligro. El tema parecía que era Lopetegui, pero ya es una cosa del plantel.



El Real Madrid no encuentra solución y ahora solo veremos qué depara del partido entre Atlético de Madrid y Barcelona que define al puntero de LaLiga Santander. Un partidazo como uno para el olvido de este Madrid, que con Solari tampoco encuentra soluciones de estabilidad.



Real Madrid había ganado sus últimos dos partidos ligueros. Ahora comienza momentos de zozobra para la era de Solari, quien ha firmado hasta el final de la próxima temporada.