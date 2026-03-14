Desde el Estadio Santiago Bernabéu, juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por L, en el duelo válido por la vigésima octava jornada. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en DSports, canal que podrás ver desde DIRECTV, además del acceso de pago en DGO. Si estás en España podrás mirarlo por Movistar LaLiga, mientras que ESPN Deporte tiene los derechos para otros países de la región. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 14 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España).

Real Madrid vs. Elche se enfrentan por LaLiga. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Elche se enfrentan por LaLiga. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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