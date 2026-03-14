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¡Otra vez tú, ‘Fede’! Federico Valverde y Antonio Rüdiger anotan para el 2-0 del Real Madrid vs. Elche
Real Madrid se fue al descanso con una ventaja de 2-0 frente a Elche en el duelo correspondiente a la jornada 28 de LaLiga. El conjunto merengue resolvió gran parte del partido en apenas seis minutos. A los 39’, Antonio Rüdiger aprovechó un rebote dentro del área y sacó un potente remate que dejó sin opciones al arquero rival para abrir el marcador. Ya en el minuto 45, el uruguayo Federico Valverde amplió la ventaja con un fuerte derechazo imposible de detener. Con estos tantos, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa se marcha al entretiempo con una ventaja clara y con la intención de asegurar los tres puntos.
Gol de Antonio Rüdiger para el 1-0 del Real Madrid vs. Elche:
Antonio Rudiger anota el 1-0 para el Real Madrid vs. Elche. (Video: Dsports)
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.