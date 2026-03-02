Este lunes 2 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 26 de . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. En España podrás mirarlo a través de Movistar LaLiga y DAZN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Santiago Bernabéu será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Por la fecha 26 de LaLiga, Real Madrid vs. Getafe se enfrentan este lunes. (Video: Real Madrid)
